Près d’un millier de coureurs attendus

La 44e édition de la Course des trois ponts se déroulera jeudi matin à Broc. Comptant pour la Coupe fribourgeoise et LaGruyère, cette épreuve organisée par la Gym-hommes de Broc devrait accueillir près d’un millier de concurrents. Les cadets commenceront à 9 h, les écoliers à 9 h 30. Les participants des catégories principales, dont la plupart des meilleurs athlètes du canton, s’élanceront à 10 h pour 10, 55 kilomètres. Certains tenteront peutêtre de s’approcher ou même de battre les records du tracé, détenus par Daria Nauer (38’07) et Wodayo Alemayehu (32’59). Le départ sera donné au cœur du village de Broc. Les coureurs s’en iront ensuite vers la plaine des Marches, avant de revenir vers l’aérodrome puis dans le village via la piscine.

Les organisateurs informent qu’il sera possible de…