Rémi Bonnet s’offre la victoire et le record à La Monthey d’Illiez

COURSE À PIED

Un mois après sa deuxième place à la Patrouille des glaciers, Rémi Bonnet (photo) s’est à nouveau illustré en Valais, baskets aux pieds cette fois-ci. Samedi, il a facilement remporté La Monthey d’Illiez, une course de 9,2 kilomètres pour quelque 700 m de dénivelé positif. Outre la victoire, le Charmeysan de 23 ans s’est également adjugé le record du parcours grâce à un chrono de 38’35. Il a relégué son premier poursuivant, le Valaisan Alexandre Jodidio, à plus d’une minute et trente secondes. Ce succès témoigne de la bonne forme de Rémi Bonnet avant son premier grand objectif de sa saison estivale. Ce dimanche, le Gruérien se frottera à la concurrence internationale à l’occasion du relevé et difficile marathon de Zegama, dans le Pays basque. Sa seule expérience, en 2016,…