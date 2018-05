Retour gagnant pour Benjamin Gapany

Troisième fête romande pour Benjamin Gapany et troisième succès! Dimanche, à Romanel-sur-Lausanne, le lutteur du club la Gruyère a remporté une troisième victoire après celles récoltées à Ried et Payerne. Après avoir fait nul lors de la première passe de la Fête cantonale vaudoise, le vainqueur du jour a ensuite enchaîné les succès. «J’avais manqué les deux dernières fêtes en raison d’une blessure aux côtes. Je ne savais pas si j’allais ressentir une douleur lors de la première passe. Finalement, tout s’est très bien déroulé. J’appréhendais ce rendez-vous. Maintenant, je suis soulagé et surtout très content d’avoir gagné.»

En finale, Benjamin Gapany a battu le Singinois Steven Moser. «Je m’entraîne souvent avec lui lors des séances cantonales. Je le connais bien et j’ai pris le temps…