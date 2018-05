Retour sur disque et à Guin des pionniers du stoner

Sleep

Une année après avoir enflammé le Kilbi, les mythiques

Américains de Sleep sont de retour, ce mercredi, au Bad

Bonn de Guin (désolé, c’est complet). Avec, sous leurs aisselles dégoulinantes, un quatrième album intitulé

The sciences, le premier depuis vingt ans.

Revenons un instant au début des années 1990. En Californie, certains fument de l’herbe et écoutent Black Sabbath. Au sud, Kyuss façonne le desert rock avec Blues for the red sun, tandis qu’au nord, à San Jose, Sleep donne naissance au doom metal, avec Sleep’s holy mountain. A trois – guitare, basse, batterie – ils distillent un son aussi massif, aussi lent, aussi implacable qu’un magma de lave qui coulerait d’un volcan hawaïen. Sans le savoir, ils inventent le stoner, popularisé à la fin de la…