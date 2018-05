Sous les pavés, le sexe

L’autre révolution de Mai 68 est celle des mœurs. Mais que l’on ait été homme ou femme, hétéro ou homo, ouvrier ou bourgeois, la libération sexuelle n’a pas eu les mêmes conséquences.

La révolte de Mai 68 a peut-être échoué face au pouvoir, mais elle a libéré la libido de milliers de jeunes gens et levé le tabou des «choses de l’amour», comme on disait alors, avant, pour parler du sexe. Un documentaire signé Philippe Lagnier revient sur cette révolution sexuelle et ses conséquences: 68,annéeérotiqueest diffusé demain soir à 20 h 10 sur RTS Un, en ouverture d’une soirée spéciale sur le sujet, avec un débat Infrarouge, puis la diffusion du film de Louis Malle, Milouenmai.

Après Mai 68, les tabous d’aprèsguerre – virginité, fidélité, mariage – sont bousculés. Et l’émancipation sexuelle…