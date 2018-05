Sport express

De bons résultats pour les filles du GASF

A Uetendorf, de nombreuses gymnastes du Groupe artistique du Sud fribourgeois (GASF) ont participé le week-end dernier aux journées féminines bernoises. Seule dans la catégorie P5 invitées, Clémence Gobet continue à bien progresser selon l’entraîneur Bernard Perroud. Tyana Wicht (EP) et Arina Magnin (OP) sont également montées sur la plus haute marche du podium. A noter également les résultats d’Elisa Chapalet (2e EP), Luce Gavillet (3e EP), Lucie Schnorf (4e P2) et Orianne Pache (6e P3).