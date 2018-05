Clémence Gobet 10e à Kriens

Plusieurs athlètes du Groupe artistique du Sud fribourgeois (GASF) ont pris part, ce week-end, aux Journées lucernoises. A Kriens, Clémence Gobet s’est classée 10e de la catégorie P5, Arina Magnin COP) 7e, Orianne Pache (P3) 26e et Lucie Schnorf (P2) 21e. A noter que la liste des qualifiées pour les championnats de Suisse jeunesse et juniors sortira cette semaine. La compétition est prévue les 9 et 10 juin à Berne.