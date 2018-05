Studer et Martin s’en iront

Même si les championnats ne sont pas encore terminés, les clubs régionaux préparent déjà la cuvée

2018/2019. En effet, les clubs du CS Romontois et de

Haute-Gruyère annoncent que leur entraîneur actuel, soit

Frédéric Studer et Lionel Martin, n’officieront plus la saison prochaine.

Du côté du Glaney, c’est au terme d’une «discussion ouverte et positive» que le club et le technicien ont décidé d’arrêter leur collaboration. «Il ne s’agit pas d’une question de résultats ou d’ambiance, éclaircit Frédéric Studer. C’est juste une question de temps et d’engagement.» En effet, selon le président Jean-Yves Python, le cahier des charges sera plus costaud la saison prochaine. «Nous savons tous que la deuxième année dans une ligue est la plus délicate et notre souhait est de pérenniser notre place en 2e…