Tonton Pierrick continue à astiquer le rock

Après le blues et les débuts du rock’n’roll, place aux années 1960, celles des Beatles, de Led Zep, de la marijuana et du LSD. Mercredi au Nouveau Monde, à Fribourg (20 h 30), Pierrick Destraz présente son spectacle Tonton Pierrick astique le rock des 60’s. Il fait suite à Tonton Pierrick astique le rock, passé notamment par Ebullition à l’automne 2015. Le principe reste identique: des histoires, de la musique, des images, pour décortiquer, expliquer et se souvenir d’une période mythique. www.nouveaumonde.ch.