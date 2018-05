Un manque d’information

A propos des aménagements prévus dans le secteur de Gruyère Centre, à Bulle.

La commune de Bulle procède à la mise à l’enquête de l’aménagement de la route de Riaz et de la rue du Château-d’En-Bas, du 13 avril au 15 mai. Pas moins de 68 fichiers d’enquête sont répertoriés sur le site internet de la commune. Et le dossier a encore été complété en cours d’enquête par les résultats de l’étude d’assainissement du bruit routier et par le rapport d’expertise «Zone 30 - rue du Château-d’En-Bas».

Pour le citoyen lambda, la compréhension de cette enquête est tout sauf une sinécure, et c’est regrettable. Les enjeux que représente le réaménagement de la route de Riaz et de la rue du Château-d’En-Bas, soumis depuis de nombreuses années à des flux chaotiques de véhicules, de cyclistes et de piétons…