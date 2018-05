Un mensonge oublié

RTS1, VENDREDI, À 21 H 15

Huit jours avant son mariage, une jeune métisse est retrouvée noyée dans la Creuse. Cheffe du service d’investigation du commissariat de la ville de Guéret, Carole Levasseur commence à enquêter avec son adjoint, notamment en interrogeant Félix Bricourt, le fiancé. Mais le procureur leur intime l’ordre de classer l’affaire au plus vite. Motif? Antoine Bricourt, le père du fiancé, un de ses amis proches, se présente à la mairie de la ville et le procureur ne veut pas alourdir sa douleur face à ce décès en le confrontant à une longue enquête. Bien que fortement contrariée par ces pratiques, Levasseur n’a pas d’autre choix que de s’exécuter. D’autant plus que tout porte à croire que la jeune femme s’est noyée en tombant par accident dans le fleuve, en faisant son…