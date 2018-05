Un peu plus près du ciel...

Eliane et Pierre Beaud, domiciliés à Montbovon, publient un ouvrage sur Lesoiseauxnicheurs delacommunedeHaut-IntyamonenGruyère. Ces deux ornithologues amateur et passionnés dévoilent le fruit de vingt ans d’observation.

Ce livre représente plus de quatre mille heures de travail sur le terrain.» Eliane et Pierre Beaud, ornithologues amateur installés à Montbovon, ont suivi durant vingt ans une centaine d’espèces sédentaires ou saisonnières, dans la région d’Albeuve, Lessoc, Montbovon et Neirivue. De cette étude méthodique est né un livre: Les oiseaux nicheursdelacommunedeHaut-IntyamonenGruyère, qui relate l’évolution, l’habitat et le cycle annuel de nos voisins à plumes.

«Ils nichent d’avril à juillet. A ce moment-là, il faut être sur le terrain», déclare Pierre Beaud. Une…