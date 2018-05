Un piéton meurt sur l'autoroute A12 à Vuadens

Tôt dimanche matin, un piéton a été heurté par un véhicule sur l’autoroute A12, dans le secteur de la commune de Vuadens. Il cheminait sur les voies de circulation et est décédé sur place. L’autoroute A12 entre Bulle et Vaulruz a été fermée plusieurs heures et une déviation a été mise en place.