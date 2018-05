L’Espace Aurore, à Sorens, marquera dimanche le finissage de son actuelle exposition. Les peintures d’Isabel Vaillancourt et les sculptures de Jean-Daniel Cart sont encore visibles vendredi et le week-end, de 14 h à 18 h. Un trio romantique chant, cor et piano (Michel Mulhauser, Julien Baud et Claudine Siffert) accompagnera la fin de cet accrochage dimanche à 18 h, avec des airs de Schubert, Gounod, Britten… www.espace-aurore.ch.