Un tuk-tuk pour favoriser le lien social

L’association REPER lance un projet original. Pendant huit semaines à Villars-sur-Glâne, puis à Fribourg, un service d’accompagnement et de transport sera proposé gratuitement en priorité aux aînés, selon un communiqué. Un tuk-tuk, conduit par un bénéficiaire du programme minijob de REPER, pourra être sollicité en téléphonant au 076 823 19 57. Cette initiative doit favoriser le lien social et intergénérationnel. Pour les jeunes adultes responsables de la conduite, c’est un moyen d’insertion professionnelle. Cette action a commencé le 14 mai à Villars-sur-Glâne et le 3 septembre à Fribourg. Elle aura lieu en semaine, de 9 h à 17 h.