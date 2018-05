Une création qui mêle chant et théâtre

Au Rêve éveillé, la troupe de comédie musicale de Villariaz, présente Lemédaillonsacré,ce samedi, à 20 h, et dimanche, à 17 h. Deux soirées supplémentaires auront lieu les 11 et 12 mai, à 20 h. Les quatre représentations se dérouleront à la salle communale de La Joux et la première partie sera assurée par l’école du Rêve éveillé. Le spectacle raconte le vol d’un médaillon dans un village où une sorcière avait lancé une malédiction en faisant disparaître tous les hommes. Ce talisman ensorcelé assurait de bonnes récoltes aux familles du hameau. Réservations au 079 932 99 17, de 18 h à 20 h. MS