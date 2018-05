Ursy n’a eu besoin que d’une mi-temps

Simplement supérieurs, les Glânois n’ont pas tremblé pour se défaire samedi de Saint-Aubin/ Vallon (5-2). Une victoire nette qui les propulse à la 4e place de 2e ligue, à quatre journées de la fin.

OLIVIER JORDAN

Samedi, Ursy accueillait le FC Saint-Aubin/Vallon. Un match sur le papier déséquilibré entre une équipe d’Ursy confiante et réalisant un bon deuxième tour et une équipe broyarde douzième et défaite lors des deux dernières sorties. Ce match n’aura finalement duré que quarante-cinq minutes, les Glânois finissant par s’imposer nettement sur le score de 5-2.

Après vingt-cinq premières minutes engagées et équilibrées, Ursy a ouvert le score sur sa première réelle occasion. La frappe imparable à 20 mètres est signée Ramqaj (25e, 1-0). Ce but a véritablement libéré les joueurs locaux,…