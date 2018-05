Vallorbe-B. - La Tour/Le P. 1-0 (0-0)

But: 54e Reulier (1-0).

La Tour/Le Pâquier: Veiga; Monteiro, Iyongo, Islami, Mendizov; Grilo, Mendes; Da Silva, Aebischer (84e Jones), Ndoye (73e Lauzier); Moura (59e Schenkel). Entraîneur: Thierry Bally.

Les Tourains ont longtemps pu viser un podium dans ce championnat. Mais, après deux défaites de rang, les voilà obligés de regarder derrière, où les équipes concernées par la relégation engrangent des points chaque week-end. Septième, La Tour/ Le Pâquier n’est plus qu’à six points de la barre. Avec un match en moins que les autres, toutefois.

Reste que la défaite de samedi sur le terrain de Vallorbe-Ballaigues laisse des regrets à l’entraîneur Thierry Bally. «Comme la semaine précédente, j’ai l’impression que, dès qu’on prend un but, tout s’effondre. Et il n’y a pas de révolte. On fait…