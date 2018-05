Vaud, Genève et Fribourg créent un établissement autonome pour gérer leurs autoroutes

Depuis 2008, l’Unité territoriale II exploite les 320 kilomètres d’autoroutes fribourgeoises, vaudoises et genevoises. Elle fonctionne actuellement sur une base partenariale conventionnée. Dès 2019, elle obtiendra le statut d’établissement autonome de droit public, qui confère une autonomie juridique et financière. L’objectif, imposé par la Confédération, est d’améliorer la gouvernance et de diminuer les coûts en renforçant les synergies. Le nouvel établissement regroupera l’ensemble du matériel et des véhicules, précise le communiqué commun des trois cantons. Les 180 collaborateurs resteront, en revanche, employés de leur administration cantonale respective. Les parlements cantonaux devraient se prononcer sur le projet cette année encore.