Violente collision sur l’A12 à Matran

Un automobiliste de 33 ans, qui circulait sur l’autoroute A12 de Fribourg en direction de Bulle, accompagné d’un passager de 30 ans, a perdu la maîtrise de son véhicule à la hauteur de la sortie de Matran. Il est alors parti en tête-à-queue, est arrivé sur la voie de décélération et est entré en collision avec une voiture conduite par un homme de 30 ans, qui sortait de l’autoroute A12 en direction de Matran.

Le premier véhicule a alors grimpé un talus et a percuté frontalement un mur anti-bruit. Le deuxième véhicule a heurté la glissière de sécurité et s’est immobilisé au milieu de la voie.

Blessés, les deux occupants de la première voiture ont été acheminés en ambulance à l’hôpital. Le pronostic vital du passager de 30 ans est engagé. L’éthylotest auquel s’est soumis le conducteur de 33 ans s’est révélé positif.

Le conducteur de la seconde voiture s’est rendu à l’hôpital pour un examen.

Un garage a pris en charge les véhicules. Le centre d’entretien a remis la chaussée en état. La sortie d’autoroute de Matran a été fermée durant deux heures.