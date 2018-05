Visages de la Grande Dépression

24 octobre 1929, New York. Sans raison apparente, Wall Street chute et le monde s’enfonce. Les Etats-Unis entrent en récession. Le chômage montera jusqu’à près de 25%. On s’accroche alors comme on peut. Le nouveau président démocrate Franklin Roosevelt tente de redonner de l’ouvrage à travers un vaste programme d’interventions de l’Etat dans l’économie: le New Deal, la nouvelle donne.

Cette période offre un cadre idéal pour qui souhaite explorer quelque recoin de l’âme humaine. C’est là que l’artiste franco-canadien Mikaël a placé son beau récit Giant. Sans jamais verser dans le misérabilisme, il visite la face sombre de l’Amé- rique, celle des immigrés qui travaillent à côtoyer les nuages en construisant les gratte-ciel. Il parvient à raconter l’histoire touchante d’une substitution…