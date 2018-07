«Ça s’est apaisé depuis la fin de l’entente»

Démissionnaire, André Schoenenweid tire le bilan de ces quatre ans de présidence du PDC cantonal. Une période marquée par l’entente de droite.

JÉRÔME GACHET

Après quatre ans à la tête du PDC cantonal, André Schoenenweid (56 ans) rendra son tablier le 23 août. Ingénieur, habitant Fribourg, il s’en va pour des raisons professionnelles. Retour sur une période qui n’a pas été de tout repos.

Quittez-vous la présidence du PDC cantonal parce que c’est votre choix ou parce que votre employeur vous y contraint?

L’EPFL souhaitait me confier davantage de responsabilités en raison de réformes internes, mais estimait que je devais me désengager sur le plan politique. J’ai demandé jusqu’à quel point et on m’a laissé choisir. J’ai décidé de conserver mon mandat au Grand Conseil.

Quel bilan tirez-vous…