A propos de Clos Fleuri (LaGruyère du 5 juin).

L’enquête concernant le management de Clos Fleuri m’amène à ces réflexions. Mmes Anne-Claude Demierre et Elisabeth Dunand nous affirment que les personnes en situation de handicap «sont bien prises en charge». Tant mieux. Mais il ne faudrait pas oublier ce qu’elles ont eu certainement à endurer, quand elles voyaient s’en aller tant de personnes qui les entouraient de leurs soins et de leur amour. Il y avait là de quoi perdre leurs repères, déjà bien fragiles pour certaines.

Quant au personnel soignant et éducatif, je lui souhaite bien du courage pour refaire confiance à cette direction et à ses cadres et reconstruire un nouveau Clos Fleuri où les personnes en situation de handicap pourront s’épanouir dans un climat serein et dénué de ce qui…