«Finir champion, c’est assez fou»

Victorieux de ses quatre premiers matches de finales de 3e ligue, Siviriez a décroché son ticket pour la 2e ligue. Les Glânois sont également assurés de terminer champions fribourgeois.

Quatre rencontres et quatre succès! Qui l’aurait cru? Personne. Même pas les joueurs et l’entraîneur eux-mêmes. Oui, Siviriez a survolé ces finales et c’est mercredi que les Glânois ont conquis une dernière victoire synonyme de promotion en 2e ligue. Le tout en s’octroyant le titre de champion avant même la dernière journée.

Au coup de sifflet final, au terme d’une victoire 4-1 sur le terrain de Cugy/Montet, les joueurs semblaient ne pas y croire. Comme si toute la tension accumulée cette dernière semaine les paralysait encore. Car oui, les joueurs d’Angelo Caligiuri ont débarqué à Cugy avec la trouille…