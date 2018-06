André Savoy s’est éteint dimanche dernier, à son domicile. Il était dans sa 65e année. Un dernier hommage lui a été rendu hier en l’église d’Attalens.

André Savoy, dit Dédé, est né le 15 décembre 1953. Dernier d’une famille de huit enfants, il fut le rayon de soleil de ses frères et sœurs et de ses parents. A l’âge de cinq ans, Dédé perdit tragiquement son papa dans un accident de la route. Grâce à la solidarité, la famille surmonta cette douloureuse épreuve et put garder la maison qui avait vu naître les enfants et accueillir aussi Marie-Lyse, première petite-fille, née en 1960, que Dédé considérait comme sa «nouvelle petite sœur».

Durant vingt et un ans, Dédé travailla comme ouvrier dans l’entreprise de son frère aîné. Il poursuivit ensuite sa carrière au sein d’un commerce spécialisé…