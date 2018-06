Aucune mesure de protection

A la suite des intempéries du début de la semaine.

Un article avait déjà paru dans La Gruyère lors des inondations du 7 juin 2016. Cette fois-là, nous avions évacué près de 10 mètres cubes de boue.

Force est de constater, deux ans plus tard, que les éléments naturels se déchaînent toujours davantage. Je pense qu’on va à nouveau nous dire qu’il s’agit d’une crue centennale! Tiens, bizarre, deux crues centennales en deux ans… Du coup, ça fait beaucoup de dégâts lorsqu’on n’entreprend aucune mesure pour protéger les biens et la vie des habitants. Tout cela pour dire que, à l’instant où j’écris, je me pose une question: que font nos politiciens, nos ingénieurs? Ils travaillent d’arrachepied pour savoir si les vaches doivent conserver leurs cornes, si le loup et le lynx doivent être plus ou…