A bon entendeur

RTS1, MARDI, À 20 H 10

Soleil, votre meilleur ennemi…

Sans lui, pas de vie sur Terre. Le soleil dispense lumière et chaleur. Si, aujourd’hui, il n’est plus considéré comme un dieu, il reste largement vénéré: ses rayons illuminent la grisaille du quotidien et permettent d’acquérir ce fameux bronzage devenu, dans notre société, synonyme de bonheur et de réussite. Mais on l’a dit et répété depuis des années: le soleil peut aussi être dangereux pour la santé. Insolation, coups de soleil et, plus graves, cancers de la peau. L’astre roi est un ami dont il faut savoir se protéger. ■