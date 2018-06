Bulle a tenu à son invincibilité

Le championnat de 2e ligue inter s’est terminé ce week-end sur deux belles notes pour les trois équipes du Sud fribourgeois. Large vainqueur de Romont samedi (5-1), le FC Bulle a signé l’exploit de rester invaincu en championnat. Le bilan avec les trois techniciens.

QUENTIN DOUSSE

Les chevelures des joueurs et du coach teintes en rouge et blanc, les T-shirts floqués «promotion 2018» et enfin l’apéro offert par l’équipe: le stade de Bouleyres s’est mis en mode «gala», samedi soir, à l’occasion du 26e et dernier match de la saison. Le FC Bulle pouvait se le permettre, lui qui avait composté son ticket pour la 1re ligue depuis quinze jours déjà. Il convenait néanmoins aux Bullois de finir le travail, par respect pour l’adversaire, le CS Romontois, mais aussi pour préserver leur…