C’est encore l’heure exquise de rêver

Savourons l’heure de l’impatience, ce moment délicieux où l’on se réjouit d’un Russie - Arabie Saoudite, où l’on salive à l’idée du Croatie - Nigeria, où l’on trépigne en attendant Maroc - Iran et Suède - Corée du Sud. On connaît la célèbre phrase de Clemenceau: «Le meilleur moment de l’amour, c’est quand on monte l’escalier.» Avec la Coupe du monde, nous sommes au pied des marches. Le temps de tous les possibles. On sait qu’il y aura des joies et des larmes, de la rage et de la frustration, des coups de sang. Des bourdes et des gestes fabuleux, des blessés et des erreurs d’arbitrage. On s’arrachera les cheveux pour ce poteau de la dernière minute, on hurlera pour ce penalty injustifié, même si la vidéo prouve le contraire (ô joie de la mauvaise foi!), on débattra des mérites du 4-4-2 en…