Carol Rich revient à Plan-Francey

La chanteuse Carol Rich est de retour à Moléson: comme ces dernières années, elle propose dès demain une série de dîners-concerts à Plan-Francey. Six dates sont prévues. Les deux dernières (12 et 13 septembre) affichent déjà complet, mais il reste des places pour mercredi 27 et jeudi 28 juin, ainsi que pour les 22 et 23 août. Carol Rich présentera son répertoire de Schlager en français et en allemand, avec également des morceaux de country et des chansons populaires. Elle sera accompagnée de Bernard Quiquerez à la scie musicale et d’Armand à l’accordéon.

A noter encore que la chanteuse gruérienne sortira le 22 août son nouvel album de Schlager en allemand, intitulé Halbe Halbe. Le titre vient de la version germanophone de Moitié moitié, la chanson que Carol Rich avait interprétée en 1987…