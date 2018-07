A Châtel, les bornes de la discorde

Les bornes interactives du centre-ville et des Paccots seront démontées En litige avec leur fournisseur et les sociétés qui se sont occupées de leur financement, la commune pourrait perdre gros.

Installées en 2015 au carrefour des Bains à Châtel-Saint-Denis et aux Paccots, deux bornes tactiles devaient devenir les meilleures amies des touristes. Ces derniers devaient y trouver les informations nécessaires pour rendre leur séjour agréable. Seulement voilà, rien ne s’est passé comme prévu. Et la commune tente depuis deux ans de récupérer l’argent déjà investi et, surtout, de ne pas en perdre davantage.

Conseiller communal responsable du tourisme, Jérôme Allaman a profité mercredi de la séance du Législatif pour faire le point sur cette affaire. Il répondait ainsi à une question posée en…