née Castella

BROC

Chantal Gougler s’est éteinte le 12 mai, à l’âge de 73 ans. Un dernier hommage lui a été rendu le 15 mai, en l’église St-Othmar de Broc.

Chantal est née à Berne dans le foyer de Jean et Hortense Castella. Son père était originaire de Gruyères, tandis que sa mère, née Grandjean, venait d’Enney. Cadette de la famille, Chantal grandit auprès de deux frères, Auguste et Gérard, et d’une sœur, Marie-Claire. Son terrain de jeu était des plus singuliers: les couloirs du Palais fédéral. Sous la coupole, son père travaillait en effet comme responsable de la conciergerie.

Chantal accomplit sa scolarité à la capitale, de même qu’un apprentissage chez Wander AG, où elle fonctionna un temps comme employée de commerce. A 23 ans, elle changea de trajectoire pour devenir hôtesse de…