Conseil d’Etat Séance du 26 juin 2018

Le Conseil d’Etat a:



PROMULGUÉ le décret du 6 février 2018 relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement en vue de l’agrandissement et de la restructuration de la Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg (entrée en vigueur: immédiate).



ADOPTÉ ET TRANSMIS au Grand Conseil la réponse à la question Kolly Nicolas/Grandgirard Pierre-André - Implantation de Translait et Synutra sur le site Elanco, à St-Aubin; la réponse au postulat Thévoz Laurent/Rauber Thomas - Promotion du «Label du bilinguisme» dans l’administration cantonale; le projet de décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement destiné à cofinancer, avec le canton de Vaud pour une part égale, la construction de l’extension et l’adaptation du Gymnase intercantonal de la Broye, à Payerne; le projet de décret relatif à…