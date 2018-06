Conseil d’Etat Séance du 29 mai 2018

ADOPTÉ ET TRANSMIS au Grand Conseil la réponse au postulat

Doutaz Jean-Pierre/Girard Raoul - Inventaire des mesures à prendre et stratégie de l’Etat concernant le patrimoine historique du canton de Fribourg; la réponse à la question Morel Bertrand/Kolly Nicolas -

Pénalisation fiscale des couples mariés: situation cantonale.

APPROUVÉ la convention tarifaire 2018 et le forfait journalier pour 2017, 2018 et 2019 concernant le traitement hospitalier en réadaptation de l’Hôpital intercantonal de la Broye; les conventions tarifaires passées entre l’Hôpital fribourgeois et les assureurs maladie concernant le remboursement de prestations pour le Service mobile d’urgence et de réanimation.

ADOPTÉ l’ordonnance relative à la participation de l’Etat au financement de nouvelles institutions culturelles…