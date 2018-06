Conseil d’Etat Séances des 5 et 18 juin 2018

Le 5 juin, le Conseil d’Etat a:

PROMULGUÉ le décret du 23 mai 2018 relatif au compte d’Etat du canton de Fribourg pour l’année 2017 (entrée en vigueur: immédiate);

ADOPTÉ ET TRANSMIS au Grand Conseil la réponse à la question Chardonnens Jean-Daniel - TPF, frontière entre service public et activité privée; la réponse à la question Pythoud-Gaillard Chantal - Est-ce que le

Conseil d’Etat envisage de mettre en œuvre un programme de dépistage du cancer du côlon?; la réponse à la question Chevalley Michel - Fribourg

4.0: de la vision à la concrétisation;

ADOPTÉ l’ordonnance sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication en cas de recherche de personnes condamnées; l’ordonnance sur le soutien aux initiatives en faveur du bilinguisme;

PRÉCISÉ certains montants liés aux…