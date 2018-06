Crimes et botanique

FRANCE 3, JEUDI, À 20 H 55

Une si longue absence

Lorsque Laure et Marjolaine arrivent à Luzenac, le village est en émoi. Martial est de retour. Après onze ans d’absence, tout le monde le croyait mort... et ils sont quelques-uns à regretter qu’il ne le soit pas. En effet, Martial était le mauvais garçon du village. Entre menaces de mort et bagarres, son arrivée déchaîne les passions. Laure et Marjolaine vont se trouver au cœur de l’enquête lorsque Martial est retrouvé mort sur le terrain où elles ont pour mission de planter des chênes truffiers… ■