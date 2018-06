Déjà du beau monde pour Neirivue-Moléson

Une semaine avant le départ de la 39e édition de l’épreuve Neirivue-Moléson, la course a déjà très belle allure. En effet, les organisateurs annoncent la présence de plusieurs athlètes internationaux de renoms. Chez les dames, l’Anglaise Sarah Tunstall (vice-championne du monde de course en montagne en 2017), la Française Adeline Roche (championne du monde du trail moyen en 2017) et sa compatriote Christel Dewalle (championne du monde de KM vertical) devraient se battre pour la victoire. Du côté masculin, l’Anglais Robbie Simpson (3e du marathon des jeux du Commonwealth en 2018 et deux fois 2e de Sierre-Zinal), l’Italien Xavier Chevrier (champion d’Europe de course en montagne) et le Français Julien Rancon (2e des championnats de France de course en montagne) sont annoncés. Au total,…