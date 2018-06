Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

L’ÉTAT VA SUBVENTIONNER LA MAISON DES ARTISTES pour qu’elle devienne, à Givisiez, un lieu de création «pluridisciplinaire à loyers modérés». Comment ne pas se réjouir, même s’il y a un hic. Et quel est ce hic? C’est la façon de l’Etat de se féliciter lui-même et d’annoncer que «ce projet permettra d’améliorer grandement la production de spectacles et de produits culturels…». Je vous le dis comme je le pense: dès que la culture est associée à un produit, on devrait sortir son revolver.

LE REMPLACEMENT DU CONCERT de l’artiste islandais Asgeir au Festival des Georges par le trio anglais Fink justifie, selon les organisateurs, leur décision de ne pas reprendre ni de rembourser les billets déjà achetés. Et alors? De toute façon, qui va encore à ce festival pour la…