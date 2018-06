Des branques à l’assaut des banques

Nick Spencer et Steve Lieber

THE FIX, T. I, DE L’OR POUR LES BRANQUES

Urban Comics

Roy et Mac sont pourris jusqu’à la moelle. Pour quelques dollars de plus, ils n’hésitent pas à se la jouer façon bon, brute et truand, alternant les rôles selon les situations. Il faut dire qu’ils ont de quoi emberlificoter leur monde: ils sont flics et leur insigne leur sert de paravent et d’excuse. Tout se passe bien jusqu’au jour où ils se retrouvent dos au mur, parce qu’un caïd psychopathe – imaginez Hannibal Lecter en bon père de famille – leur demande de rembourser leur dette au plus vite. Le duo enchaîne alors les plans foireux, braquage de maisons de retraite, paris sur combats de robots, babysitting pour stars hystériques. Le désespoir est initiateur de solutions originales, mais est-ce suffisant?…