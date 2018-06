Des musiques sur le chemin

Le Festival international de musiques sacrées débute samedi. Cette 17e édition est marquée par une ouverture sur les musiques du monde et par le thème du voyage.

Devenue une référence au delà des frontières du pays, le Festival international de musiques sacrées de Fribourg (FIMS) va connaître dès samedi sa 17e édition. Jusqu’au 8 juillet, treize ensembles se produiront à l’église du Collège Saint-Michel. Ils proviennent de Suisse, d’Espagne, d’Estonie, de France, du Royaume-Uni, d’Iran-Turquie, du Tadjikistan et du Japon.

Le programme comprend du baroque italien, allemand et français, ainsi que du classique du XXe siècle. Ouvert sur les musiques du monde, le FIMS invitera aussi à un dialogue entre Perse et Turquie, entre tradition soufie et alévie, avec Kayhan Kalhor et Erdal Erzincan.…