Des racines et des ailes

FRANCE 3, MERCREDI, À 20 H 55

Passion patrimoine: le goût du Tarn et de l’Aveyron

Du sud du Tarn au nord de l’Aveyron, nous partons dans un périple de plus de 200 kilomètres. Des forêts sinueuses de la montagne Noire aux gorges abruptes de la Truyère, les deux départements étonnent par la diversité de leurs paysages.

Patrick Urbano est géographe. Dans le Tarn, il se bat pour préserver un patrimoine où géographie et culture se côtoient depuis des siècles. En avion, il survole le département pour répertorier les paysages. Puis avec Grégory Loaëc, guide à moto dans le département, les deux hommes sillonnent les plus beaux endroits de la montagne Noire, véritable barrière à la confluence de quatre départements et tracent le prochain parcours de randonnée de Grégory.

A Castres, Julien Pech,…