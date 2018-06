Deux populismes dirigent le pays

L’Italie née des dernières élections, en mars dernier, est peu compréhensible. Regardons tout d’abord les résultats du vote populaire: premier «parti», le Mouvement 5 Etoiles (M5S), 32%; suivent la Ligue du Nord (Lega) avec 18%, le Parti démocrate, 19%, et Forza Italia, 14%. Le grand vainqueur (M5S) ne peut gouverner seul, pas plus que la droite ou encore moins la gauche. Etrangement, le champion de la droite dure, Matteo Salvini (Lega), n’a pas voulu s’allier avec Berlusconi et a préféré une alliance contre-nature avec Luigi Di Maio (M5S). Avec leurs voix additionnées et l’apport de quelques petits partis, les deux ont obtenu une majorité et ont confié la présidence du Conseil à un inconnu, Giuseppe Conte.

Ainsi, deux populismes d’inspiration très diverse dirigent le pays. D’un côté le…