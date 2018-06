Deux siècles et toujours vivant

Lorsqu’elle écrit le roman qui rendra son nom immortel, Mary Godwin a 19 ans. Elle est en vacances sur les bords du lac Léman, avec deux poètes et libertins britanniques, son futur mari Percy Shelley et Lord Byron. Ils sont accompagnés notamment du médecin de ce dernier, John Polidori. Ensemble, ils lisent, ils aiment, ils canotent, ils créent.

Durant ce terrible été sans soleil de 1816– une éruption d’un volcan indonésien clôt le ciel au monde – le jeune docteur sortira une nouvelle, Le Vampire, qui popularisera la thématique des buveurs de sang mortsvivants. Mary, qui se fait déjà appeler «Mme Shelley», crée quant à elle Frankenstein.

Son roman sort en 1818 et connaît un extraordinaire succès. Deux siècles plus tard, il est toujours aussi intrigant, déstabilisant, et surtout il est…