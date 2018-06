GRATTAVACHE

Didier Vial s’est éteint le 3 mai à l’hôpital de Riaz, à l’âge de 47 ans. Il est né le 19 septembre 1970 dans le foyer d’Andréa et Arthur Vial, à Grattavache. Didier était le cinquième enfant de la famille, né après Pierrette, Stéphane, Rosanna et Caroline. Cette dernière quitta ce monde en 1966 à l’âge de 15 mois, puis naquit Florent en 1973. Dix ans séparant Didier et Florent de leurs aînés, on les appelait familièrement les deux petits. Ils étaient inséparables.

Quand vint le moment de choisir sa voie, il opta pour l’électricité. Son apprentissage effectué auprès des EEF, il passa par toutes les étapes. Monteur électricien, puis électricien de réseau et employé de bureau à Groupe E. Il œuvra ensuite au sein de l’entreprise Mesa, à St-Martin, entouré d’un patron et d’une…