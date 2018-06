Dix jours de congé paternité à Matran

A compter du 1er juillet, les employés communaux de Matran auront droit à un congé paternité de dix jours, soit cinq jours de plus que le régime actuel. «Le Conseil communal souhaite montrer l’exemple et être à l’écoute d’une société qui évolue, en franchissant une nouvelle étape dans le but de faciliter la conciliation entre vie familiale et professionnelle», affirme un communiqué publié jeudi. La commune de Matran emploie actuellement une quinzaine de salariés, dont sept hommes susceptibles d’être concernés par cette décision. «Cette mesure permet une harmonisation de la pratique avec la ville de Fribourg, dans le cadre du projet de fusion du Grand Fribourg.»