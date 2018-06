Entre intermittents du spectacle

Dans un match de liquidation plutôt plaisant, Romont a tenu à l’emporter (3-0) pour sa dernière prestation à domicile de la saison. De son côté, La Tour/Le Pâquier avait déjà l’esprit en vacances.

GILLES LIARD

Depuis un bon mois, Romont, une fois son maintien assuré, et La Tour/ Le Pâquier, après avoir laissé une grande partie de sa substance dans le derby face au voisin bullois, soufflent le chaud et le froid. Prenant un malin plaisir à se glisser dans l’habit des intermittents du spectacle. Au grand dam de leur entraîneur. Rebelote, samedi, dans un match qui fleurait bon la liquidation. Aux abonnés absents une semaine plus tôt à Colombier (défaite 2-0), Romont avait davantage de choses à se faire pardonner que son homologue tourain. Aussi vrai que les Gruériens avaient livré, eux, la…