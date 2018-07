Et à la fin, c’est le résultat qui compte

L’Allemagne ne fut guère brillante en 1982, malgré Breitner et le génial Rummenigge sur une jambe et demie. Elle fut finaliste. Elle était poussive en 2002, mais empoigna la finale du bon bout et ne manqua peut-être le titre qu’à travers la faillite de son meilleur élément, le gardien Oliver Kahn. Elle était sans jouerie et sans imagination en 1990 à l’heure de remporter le pire Mondial de l’histoire. Mais son titre tient en bonne place dans l’armoire aux trophées.

Leur parcours les absout pourtant à jamais de leur médiocrité, alors que la Mannschaft 2018 restera, elle, celle de la catastrophe, coupable d’une élimination prématurée comme le pays n’en avait plus connu depuis huitante ans.

Le constat est implacable, les gros titres à l’unisson, les doigts pointés sur les manquements de la…