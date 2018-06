Le taux de chômage s’est établi à 2,4% de la population active au 31 mai. C’est 0,3 point de moins que le mois précédent, avec une baisse de 4,5% des demandeurs d’emploi. Au niveau des districts, la Broye a connu la baisse la plus importante (– 0,5 point à 2,1%), devant le Lac (– 0,3 point à 2,1%) et la Sarine (– 0,3 point à 2,9%). Dans le Sud, le taux de chômage a diminué de 0,2 point en Gruyère (2,5%) et en Veveyse (2,8%), d’un point en Glâne (2,8%).