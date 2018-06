née Michel

BULLE

Essoufflée et le cœur faible, Georgette Charrière s’est éteinte le 7 mai, dans sa 81e année. Chez elle, ainsi qu’elle le souhaitait.

Georgette vit le jour le 6 juillet 1937, à Bulle, dans la ferme du Verdel. Elle avait quatre frères et sœurs. Petite, elle allait souvent avec eux et ses parents faire des tours en barque et pique-niquer dans le cabanon familial du bord du lac, vers Corbières.

En 1958, elle épousa Jules Charrière, avec qui elle eut trois garçons. La famille s’agrandit ensuite avec l’arrivée de cinq petites-filles dont elle a beaucoup aimé s’occuper. Les moments qu’elle a partagés avec elles comptent parmi les meilleurs de sa vie. Georgette a encore eu deux arrière-petits-enfants.

Elle a longtemps travaillé à la Migros. Durant son temps libre, son hobby…