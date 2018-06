Jean-Claude Pache, roi du tir

Pour la première fois de son existence, Neirivue a accueilli le Tir en campagne gruérien. Jean-Claude Pache et Martin Maag ont été les plus adroits respectivement à 300 m et au pistolet.

MAXIME SCHWEIZER

Depuis ce week-end, le tir gruérien a un nouveau roi en la personne de Jean-Claude Pache. Le résident de Pont-la-Ville succède ainsi à Yanaelle Sciboz, lauréate en 2017. «Dès mon premier tir, j’ai su que je ne pouvais plus atteindre le score parfait, explique le quinquagénaire. J’ai donc pu continuer ma série avec moins de pression.» A Neirivue, il a devancé les 712 autres tireurs avec un score presque parfait de 71 points. Dans les autres disciplines, Martin Maag a remporté le classement général au pistolet avec 179 points, ainsi que le combiné. Il ne lui a manqué que trois points…